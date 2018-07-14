Героями документального фильма Ирины Ясаковой станут дети, спасенные из тайской пещеры

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Депутат Законодательного Собрания Вологодской области, глава фонда «Служу России», продюсер Ирина Ясакова поделилась планами создать масштабный документальный фильм о спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде.





Весь мир, затаив дыхание, наблюдал за развитием трагических событий. К сожалению, в спасательной операции не обошлось без жертв – один из ее участников погиб. В спасении детей участвовали тысячи специалистов. Фильм с рабочим названием «Узники подземелья» будет снят по горячим следам сразу после окончания сезона дождей в Таиланде. Ирина Ясакова рассчитывает взять интервью у ребят, их тренера, а также тех, кто спасал из пещеры детскую футбольную команду. Главными героями фильма станут дети, которые мужественно выдержали тяжелые испытания. Ирина Ясакова рассказала об идее организовать встречу детей с футболистами российской сборной.



Что касается тех, кто будет работать над фильмом, то Ирина Ясакова хочет обратиться к Владимиру Машкову с просьбой стать режиссером документальной ленты, а также уже провела переговоры с президентом Гильдии каскадеров и президентом Российской кинологической федерации (РКФ) Александром Иншаковым и Мухарбеком Бесаевым, опытным юристом-международником.