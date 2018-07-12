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Режиссер также озвучил состав, который будет играть в картине.

Тайна фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» раскрыта самим режиссером. Эта картина рассказывает о том, как жил актер Рик Далтон, который являлся соседом жены Романа Полански, Шэрон Тейт. Женщину убили серийный убийца Чарльз Мэнсон и члены его секты.

В фильме Тарантино сыграет главную роль Ди Каприо, а Бред Питт сыграет Клиффа Бута – лучшего друга Рика Далтона. К звездному составу присоединилась и Марго Робби – в фильме она будет играть жену Романа Полански, соседку Далтона.

Берта Рейнольдса тоже не забыли – он передаст на экране 80-летнего полуслепого мужчину, Джорджа Спана, который на своем ранчо приютил убийцу с сектой. Мэнсон расплачивался со слепым последовательницами, которые оказывали ему услуги сексуального характера.

Дэмиэну Льюису досталась роль Стива Маккуина, актера, которого пригласили на обед к Шэрон Тейт, но он там так и не появился.

Люк Перри получил роль актера Уэйна Мондера, который сыграл в т/с «Лансье».

Автор культовых картин недавно заявил о 10 новых актерах, которые сыграют в «Однажды в Голливуде»: Спенсер Гаррет, Мартин Коув, Джеймс Ремар, Бренда Ваккаро, Николь Галисия, Майк Мох, Крейг Старк, Марко Родригес, Рамон Франко и Рауль Кордона. Многие из представленных актеров уже играли в картинах Квентина Тарантино.

По сюжету фильма, Рик Далтон хочет вернуть былую популярность, снимаясь в спагетти-вестернах. Но его дублер мешает осуществить задумку, поскольку хочет того же. Но актерам не суждено было испытать радость славы: Мэнсон со своей компанией убивает беременную соседку Далтона.