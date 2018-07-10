«Москино» приглашает на бесплатный кинопоказ 10 фильмов о Москве

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Номинантов на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» будут показывать с 17 по 24 июля в кинотеатрах «Туле», «Юности», «Звезде», «Космосе», «Молодежном», «Березке». Победителя назовут 25 июля.

Сеть кинотеатров от московского Департамента культуры «Москино» приглашает всех желающих с 17 по 24 июля на бесплатный кинопоказ лучших российских работ. В некоторые кинотеатры вход будет осуществлять по живой очереди, в других необходимо предварительно зарегистрироваться. 10 фильмов отечественного производства, претендующих на главный приз конкурса "За создание образа Москвы в киноискусстве", будут транслировать в шести кинотеатрах.

Перечень кинолент для участия в конкурсе был составлен экспертным жюри еще в прошлом месяце. Главное условие - действия кинокартины должны происходить в современное Москве. 25 июля жюри объявит победителя. Москвичи также могут отдать свой голос за наиболее понравившийся им фильм, а победитель по итогам зрительского голосования получит дополнительные баллы в финале.

Данный конкурс проводится уже второй раз. В прошлом году приз мэра получила режиссер Анн Меликяна за фильм "Про любовь".