«Игра престолов»: Натали Дормер объяснила важность секса в кинематографе

Сегодня, 05:30

Звезда "Игры престолов" несогласна с критиками. Она рассказала, зачем же в фильмах необходимы сцены с обнаженными телами.

Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл, снялась в новом фильме "Невидимка", где также она была и соавтором сценария. Кинокритики обвинили авторов этой картины в том, что в триллере слишком много голых тел и сексуальных сцен. Натали объяснила, что в триллере просто обязаны быть такие сцены, иначе как раскрывать суть персонажей, важность секса в кинематографе нельзя перечеркнуть.

"В триллере просто обязана быть сексуальность. У всех нас есть тела и скрывать это бессмысленно. В этом фильме есть сцена секса, где между героями происходит сближение, как метафора. Нагота в определенной степени показала моего персонажа..." сказала Дормер.

По ее словам, сцена в душе была также необходима, потому что там девушка раскрывается, показывает татуировки по всему телу и по ней видно, что она не та, кем кажется. Сам фильм повествует о слепой девушке Софии, которую и сыграла Натали. София стала невольной свидетельницей убийства дочери опасного международного преступника и вокруг этого вертятся события в кинокартине.