На 87-м году жизни скончался секс-символ 50-х Таб Хантер

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Актёр был иконой Голливуда на пике своей карьеры.

В фанатских социальных сетях размещено сообщение, что в США на 87-м году жизни скончался Таб Хантер. Секс-символ 50-х годов не дожил до своего дня рождения всего лишь три дня.

Таб Хантер очень активно снимался в романтических комедиях. Ему зачастую давали роли красавчиков-атлетов, за что зрители и полюбили ещё молодого актёра. Хантер играл в таких фильмах, как «Проклятые Янки», «Остров страсти» и «Страсть в пыль». Благодаря этим лентам он стал очень значимой фигурой в Голливуде. В 60-х годах у Таба Хантера даже было собственное шоу.

В 2005 году известный актёр заявил миру о своей гомосексуальной ориентации. Об этом он рассказал в своей автобиографии.