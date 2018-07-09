Сегодня, 15:25

Любимый миллионами зрителей актер в день своего 80-летия, которое праздновалось в минувшее воскресенье, раскрыл телезрителям несколько семейных тайн, которые ранее не афишировались.

Например, Андрей Мягков признался, почему у него нет детей. Дело здесь не в медицинских патологиях или принципиальной позиции актера. Несмотря на многолетний брак с актрисой Анастасией Воскресенской, который рассматривается как идеал семейных отношений, служение театру и кино поглотило всю личную жизнь, не оставив места для продолжения рода. Супруги, прожившие вместе 55 лет, были востребованы ведущими советскими и российскими режиссерами. Рождение ребенка откладывалось до тех пор, пока стало ясно, первенец не должен появиться в семье, которая в любой момент может стать неполной.

По словам Вознесенской, с высоты прожитых лет она уже смотрит на свою бездетность, как неминуемую жертву. Мягков продолжает переживать это обстоятельство, но с некоторой отстраненностью человека, упустившего один из счастливых шансов, которые предоставляет жизнь. Кстати, благодаря Мягкову его жена сыграла в фильме Эльдара Рязанова «Гараж» директора рынка, а сам Андрей Васильевич был принят в труппу «Современника» Олега Ефремова по требованию Вознесенской.