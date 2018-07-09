В Сети появились фото Кейт Аптон с обнаженной грудью

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В Sports Illustrated Swimsuit Issue, публикуемом американским журналом Sports Illustrated, появились откровенные фото 26-летней звезды. Видео с фотосессии актрисы выложили в Instagram.

Фотографии Аптон сделал известный американский фотограф Ю Цай. На них модель запечатлена с едва прикрытой грудью. Для съемок выбрали пляж Карибского моря.

Кейт осталась очень довольна фото и написала: «Я так взволнована, он — один из моих любимых фотографов, он действительно знает, как снять тело и сделать вас самой красивой», — написала она о Ю Цае на своей странице.

Поклонников тоже не оставили равнодушными работы знаменитого фотографа. Они оценили грациозность модели и ее вызывающий взгляд в объектив, несмотря на то, что звезда немного прикрыла рукой обнаженную грудь.

26-летняя Кейт Аптон в этом году стала «самой сексуальной женщиной планеты» по версии Maxim. Ранее Кейт уже награждали подобными титулами журналы Esquire, People и FHM. Актриса снималась в нескольких популярных фильмах «Другая женщина», «Как украсть небоскреб», «Стоянка и других». В прошлом году Аптон официально зарегистрировала свои отношения с бейсболистом Джастином Верландером.