Уфологи назвали самый пугающий и правдоподобный фильм о пришельцах

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Невидимые инопланетяне наделили группу сектантов суперсилой, общаясь с ними через фото и видео.

Часто кинокритики-поклонники сверхъестественного ругают фильмы-ужастики об их неправдоподобности. Множество картин о призраках, чудовищах и проклятиях не соответствуют общепринятым представлениями.

Сейчас же уфологи из известной организации Mutual UFO Network назвали самый правдоподобный и пугающий кинофильм. Им стала работа режиссёров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда The Endless. По словам специалистов, этот фильм о пришельцах по-настоящему напугал их.

В России фильм должен будет появиться уже в скором времени. Оригинальное название переводится, как «Бесконечное», но в РФ решили его переделать на «Паранормальное».

Данный фильм о пришельцах очень малобюджетный, но даже несмотря на это, он уже успел получить неплохие отзывы зарубежных кинокритиков. Как бы то ни было, именно такие фильмы могут быть гораздо интереснее картин с многомиллионными бюджетами.

Фильм «Бесконечное» рассказывает о двух братьев, которые в юности сбежали из уфологичской секты. Спустя 10 лет они получают загадочное послание от своей «семьи» и решают на некоторое время вернуться в культ, чтобы проведать друзей.

Оказалось, что все они не постарели. За их поселением живёт некая невидимая сила, которая взаимодействует с сектантами. Ею были инопланетяне, которые постоянно общались с людьми через фотографии и видео.

Уфологи из MUFON считают, что картина показывают всю беззащитность человека перед инопланетной цивилизацией.

Видео можно посмотреть здесь.