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К трагедии могли привести многие моменты из его кинематографической деятельности. К счастью, этого не случилось, и вчера ему исполнилось 80 лет.

В частности, Андрей Мягков едва не погиб при съёмках «Жестокого романса». Его мог, в буквальном смысле слова, перемолотить колёсный буксир по пути к «Ласточке».

Это были уже одни из последних, завершающих кадров «Жестокого романса». Карандышев, которого играл Мягков, нанял лодку и поплыл на ней к пароходу «Ласточка». Он взревновал свою жену Ларису, которая в это время отдыхала там с Паратовым.

На фоне этой небольшой лодочки предполагалось прохождение массивного колёсного буксира. Первый дубль Рязанова не удовлетворил.

Режиссёру показалось, что лодочка проходит слишком далеко от судна и он велел повторить. Мягков получил задание приблизиться к буксиру максимально, что тот и сделал.

Никто не учёл того, что пароходное колесо, вращаясь, создаёт своими огромными чугунными лопастями в воде нечто, похожее на воронку. Мягков и его лодочка были затянуты туда.

Через несколько мгновений на поверхность всплыли остатки лодки, размолотой колесом буксира. Все ахнули и потеряли дар речи. С актёром можно было уже попрощаться. Однако он выплыл совершенно целым, только без парика.

Рязанов рассказывал, после этого его целый вечер колотил озноб. Они с Мягковым крепко выпили за чудесное спасение, но и это не помогло.