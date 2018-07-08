VistaNews.ru


Актриса Шарлиз Терон сбросила за полтора года 22 килограмма

Сегодня, 09:12

Она их специально набрала перед съёмками очередного фильма. Женщина не любит накладные атрибуты и предпочитает выглядеть в кадре естественной.

После этого Шарлиз Терон пришлось всячески изнурять себя полтора года. В итоге, она сбросила эти 22 килограмма.

В молодости, сообщает Шарлиз Терон, ей это удавалось намного скорее. В течение считанных месяцев она была уже в форме.

Как бы то ни было, но сейчас её фигура вновь идеальна. Терон любит подчёркивать свою форму. На публике она появляется, как правило, в спортивном или обтягивающем наряде.

Сейчас актриса выглядит опять эффектно.

 Трудно поверить, что это та самая Терон, которая полтора года назад играла роль многодетной матери, для чего набрала лишних 22 килограмма.

Сообщается, что и Терон, и режиссёр остались довольны тем, что в итоге получилось на экране.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Шарлиз Терон снова поправилась

Шарлиз Терон покорила поклонников белоснежным нарядом

Пластика лица и чулки поверх босоножек: Шарлиз Терон на премьере фильма «Опасный бизнес»

Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

«Это фантом!»: Призрак погибшего в ДТП напугал россиян

 На фото засняли призрак погибшего в автокатастрофе красноярца....

Рекомендуем