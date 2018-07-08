Актриса Шарлиз Терон сбросила за полтора года 22 килограмма

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Она их специально набрала перед съёмками очередного фильма. Женщина не любит накладные атрибуты и предпочитает выглядеть в кадре естественной.

После этого Шарлиз Терон пришлось всячески изнурять себя полтора года. В итоге, она сбросила эти 22 килограмма.

В молодости, сообщает Шарлиз Терон, ей это удавалось намного скорее. В течение считанных месяцев она была уже в форме.

Как бы то ни было, но сейчас её фигура вновь идеальна. Терон любит подчёркивать свою форму. На публике она появляется, как правило, в спортивном или обтягивающем наряде.

Сейчас актриса выглядит опять эффектно.

Трудно поверить, что это та самая Терон, которая полтора года назад играла роль многодетной матери, для чего набрала лишних 22 килограмма.

Сообщается, что и Терон, и режиссёр остались довольны тем, что в итоге получилось на экране.