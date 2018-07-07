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Александр Олешко познакомился с внебрачной дочерью на концерте в Самаре

Сегодня, 20:16

Телеведущий пока холост, у него совсем нет детей, по крайней мере, официальных.

На концерте в Самаре Александр Олешко познакомился с внебрачной дочерью. Как он рассказывает, ему приводят девчонку и представляют ей актера – все были шокированы, но мужчина повел себя достойно. Он знает, что порядочный и никаких интрижек у него не было, да и девочка, по его словам, была очень напугана, будто ее постоянно к артистам приводят и говорят, что это ее отец – именно поэтому Александр ответил отрицательно.

Мужчина полностью в работе: он востребованный телеведущий, актер в театре и в сериалах, но остается при этом совсем простым человеком. Ему 41 год, а он абсолютно один. В его жизни была уже женщина, ставшая женой – актриса Ольга Белова, но они обоюдно расстались, сохранив дружеские отношения.

Олешко мечтает о детях и ему даже предлагали поступить, как Филипп Киркоров, воспользоваться суррогатным материнством, но тот пока к такому не готов. Как рассказал актер, он работу не променял на женщину, потому что в груди должно трепетать, а у него такого еще не было. Он женат на работе – даже летних каникул себе не устроил. Александр Олешко с гордостью рассказывает о любимом деле и не жалеет ни о чем. Его отдых – пару часов полежать "на солнце", а вечером быть на сцене, или же отдохнуть в аэропорту, пока рейс задержали или во время ожидания.

Также актер поделился своим отношением к футболу. Он не особо спортивный болельщик, но ему хочется гордиться за российских спортсменов, поэтому когда узнал о единственном поражении сборной России, даже расстроился.

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