Третья часть боевика "Джон Уик" будет называться "Парабеллум"

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В США продолжаются съемки нового боевика «Джон Уик 3». Исполнитель главной роли в фильме Киану Ривз сообщил, что сиквел будет называться "Парабеллум".

Название фильма отсылает к латинскому изречению «Si vis pacem, para bellum», что означает «Хочешь мира – готовься к войне». Как будет называться третья часть боевика в российском прокате, неизвестно, ведь зачастую названия фильмов на русском довольно сильно отличаются от названий на языке оригинала.

Ривз сказал, что третий фильм будет отличаться от предыдущих хотя бы тем, что в нем будет принимать участие Холли Берри. В соответствии с сюжетом, Джон Уик находится в бегах, борется за свою жизнь, за его поимку назначена награда в 14 миллионов долларов. Джон Уик отрезан от других членов организации, ему некому помогать, но он должен во что бы то ни стало выбраться из Нью-Йорка. Он предполагает, что у Холли Берри есть важная информация.

Выйдет в прокат фильм в мае 2019 года.

Напомним, боевик «Джон Уик» вышел на экраны в 2014 году. Сиквел был выпущен в прошлом, 2017 году.