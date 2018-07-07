Ник Фьюри пройдет процедуру омоложения на 25 лет

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Герой комиксов и так имеет сыворотку «Инфинити», что останавливает старение, однако в новом фильме Marvel произойдет что-то невероятное и зрители увидят любимого мстителя совсем по-новому.

Ник Фьюри, которого играет Сэмюэл Джексон, пройдет процедуру омоложения, но только цифровую, на 25 лет. Если раньше у киновселенной можно было увидеть лишь несколько эпизодов с «молодым» героем, то в «Капитане Марвел» Фьюри будет полностью "обновленным". Стоит отметить, что актер останется тот же самый, поэтому все дело лишь в компьютерной «магии».

«Капитан Марвел» ожидается 7 марта 2019 года. Это именно тот фильм, в котором будет главная героиня – женщина Кэрол Дэнверг. Она мечтала летать, стать пилотом. Однако, после случайного столкновения с расой пришельцев, получила уникальные супервозможности, которые сделали ее одной из самых сильных героев во время начала галактической войны между двух инопланетных рас.