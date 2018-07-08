Ева Лонгория поделилась фото со своим первенцем

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Габриэль из «Отчаянных домохозяек» была чайлдфри, то есть не планировала рожать и вовсе. Однако после сорока пришло понимание, что хочется тихого семейного уюта с мужем и детьми.

42-летняя Ева Лонгория стала мамой 19 июня – у нее появился долгожданный сын Сантьяго Энрике. Она даже поделилась фото со своим первенцем, которому чуть меньше месяца и подписала, что это самое большое счастье.

Дело в том, что как бы ей не хотелось несколько прожитых десятилетий ребенка, выйдя замуж во второй раз, за Хосе Антонио Бастона, она этим загорелась – однако здоровье не позволяло этого. Актриса пришла к искусственному оплодотворению и после неудачных попыток все же забеременела. Лонгория до последнего не сообщала миру об интересном положении, но когда скрыть было невозможно – сама рассказала об этом.

Актриса до брака с бизнесменом была уже замужем за баскетболистом Тони Паркером с 2006-го, но они расстались в 2011 году.