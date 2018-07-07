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Родным Задорнова не хватило денег на исполнение его последней воли

Сегодня, 14:48

Для этого требовалось 2,2 миллиона рублей. Скончавшийся юморист просил завершить картину, над которой он работал перед смертью.

Родным Михаила Задорнова не хватило денег на исполнение его последней воли. Они попросили помощи у неравнодушных. На помощь пришли его поклонники.

Задорнов начал съёмки ленты «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». В ней он должен был выступить не только в качестве сценариста и режиссёра.

Он, дополнительно, играл роль Дональда Трампа, а также старого короля. К сожалению, юмориста не стало раньше, чем окончились съёмки. Его последней волей было их завершить.

Оставались лишь последние кадры ленты и приобретение некоторой технической аппаратуры. Денег у продюсера Максима Забелина на это уже не осталось. Необходимо было где-то достать 2,2 миллиона рублей.

Родным Задорнова удалось собрать лишь часть суммы. Остальные 0,5 миллиона добавили за несколько месяцев поклонники усопшего популярного артиста. После этого картину удалось закончить.

Трампа в итоге сыграл Сергей Дорогов. А в роли советника президента США выступила дочь Задорнова.

Закрытую премьеру наметили на 70-летие Задорнова. Она пройдёт 21 июля с присутствием только родных и близких. Они смогут увидеть черновую версию.

Окончательный монтаж и выход ленты в прокат планируется на осень.

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