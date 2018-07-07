Эксперт предположил, о чём бы сняли «Звёздный путь», «написанный» пришельцами

Сегодня, 10:16

Научно-фантастическая франшиза «Звёздный путь» по праву считается одним из шедевров кинематографа. Её обожают астронавты NASA и дети во всём мире. Однако, что стало бы с проектом, будь он снят «не людьми».

Главная идея, заложенная в «Звёздный путь» - взаимодействие человеческой расы с внеземными цивилизациями. Эксперты заметили в ходе анализа картины, что известный миру сериал не погружает зрителя в особенности жизни пришельцев. Единственной внеземной расой, о которой рассказали подробнее других, стали баджорцы. Но и их изобразили, как прислужников Федерации, которые рады сотрудничать с людьми.

Но сведения о НЛО, которые по сей день рассказывают обычные люди, заставляют засомневаться в дружественности других существ. Специалисты в сфере кино предположили, что логичным и интересным продолжением франшизы «Стартрека» может быть повествование, построенное на рассказах пришельцев.

Но вряд ли Голливуд возьмётся за такую щепетильную тему. В таком случае, им придётся показать все пороки землян, Федерация перестанет быть героем, инопланетный разум станет строить козни против земных «друзей». Героизм «Звёздного пути» рухнет, и картина провалится в прокате. Потому любителям фантастики придётся довольствоваться героическим человечеством и «рабами» с других планет.