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«Больше не муж и жена»: Уилл Смит рассказал о своем браке

Сегодня, 09:05

Актер больше не обращается к Джаде Пинкетт как к супруге. Оказывается, они стали друг другу партнерами по жизни, что ничего не имеет общего с замужеством.

Уилл Смит рассказал журналистам о своем браке с Джадой Пинкетт, заявив, что они больше не муж и жена. По его словам, у них нет такого определения друг друга, ведь давно влюбленные являются партнерами по жизни. Актер уверяет, что ничего в мире не сможет разрушить эти крепкие отношения и он готов поддерживать Джаду до самой смерти.

Уилл Смит женился на Пинкетт 31 декабря 1997 года и с тех пор эта семья является самой крепкой в Голливуде. Парочка родила двоих детей, которые не менее талантливы, чем их знаменитые родители, и уже мелькают на экранах. Именно такие крепкие узы делают мир стабильнее и позволяют верить в то, что каждый человек на Земле имеет своего партнера по жизни и проживут они вместе до конца.

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