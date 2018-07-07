Искусственный интеллект поможет в разработке фильмов в новом формате

Сегодня, 09:15

Сейчас человек живёт в периоде стремительного развития технологий. Прогресс также не обойдёт стороной и кинематограф. 3D фильмы уже давно стали обыденностью, а избалованный зритель хочет испытывать ощущения полного присутствия во время просмотра, которых на данный момент ему удаётся достичь с трудом.

Канадские учёные уже работают над тем, чтобы обеспечить зрителю возможность просмотра фильма в новом формате. На данный момент существует не один десяток фильмов в 4D, при просмотре которых зритель может ощущать брызги воды и вибрацию, что позволяет в полной мере почувствовать себя в гуще событий.

На помощь в создании таких сложных фильмов человеку придёт искусственный интеллект. Он сам будет определять не только варианты взаимодействия, но и будет способен постоянно развиваться, совершенствоваться и предлагать зрителю большее количество вариантов взаимодействия.