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Звезда сериала «Солдаты» опроверг новость о своем избиении

Сегодня, 19:24

В Интернете появилась информация, как в ночь с 5 на 6 июля водителем общественного транспорта был избит актер, однако тот сейчас на съемках и в недоумении.

Сергей Погосян опроверг новость о своем избиении, которое произошло якобы в 2 часа ночи сегодня. Звезда сериала «Солдаты» сообщил, что с ним все в порядке и единственное, что его беспокоит – могут увидеть родители и разнервничаться.

«Утка» рассказывает, что произошел инцидент на Первом Бабьегородском переулке между водителем маршрута «Н1» и пассажиром – актером. Даже якобы приехала полиция и задержала их, доставив в отделение в районе Якиманка.

Сергей Погосян является известным актером отечественных сериалов. Снимался не только в «Солдатах», но и в «Восьмидесятых», «Одноклассниках», «Перекрестке» и других. Является актером в Русском театре драмы им. М.Ю. Лермонтова.

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