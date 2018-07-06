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Актера Сергея Погосяна нещадно избили в Москве

Сегодня, 13:05

Звезда сериала «Солдаты» попал в дорожный конфликт на остановке в центре столицы, в результате чего сильно пострадал.

6 июля актера кино и театра Сергея Погосяна нещадно избили в Москве на остановке «1-й Бабьегородский переулок». Оказалось, что нападавшим был водитель автобуса, на котором собирался ехать актер столичного театра юного зрителя. В результате «побоища» у Погосяна сломан нос.

Конфликт, который случился между шофером и Погосяном, привлек внимание правоохранительных органов. Теперь они будут вынуждены разбираться в причинах драки. О результатах данной проверки станет известно позднее.

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