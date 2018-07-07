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Актриса «Теории большого взрыва» проводит медовый месяц в больнице

Сегодня, 06:15

32-летнюю Кейли Куоко госпитализировали через пару дней после бракосочетания.

Актриса «Теории большого взрыва» Кейли Куоко вместо того, чтобы поехать в свадебное путешествие, прогуливаться по пустынным пляжам со своим супругом, проводит медовый месяц в больнице из-за операции на плече.

Звезда признается, что ей придает сил улыбка новоиспеченного мужа, который радуется ее выздоровлению. К словам в микроблоге Куоко прикрепила фото из палаты, в которой сейчас пребывает.

Кейли рассказала, что ее муж – тот еще шутник. Он любит выкладывать фото и видео с участием своей супруги в нелепых позах.

Недавно он выложил видео, где Куоко спит в машине, открыв рот и при этом храпит. Муж Куоко шутя назвал свою спящую супругу «расстроенным моржом» и признался ей в любви.

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