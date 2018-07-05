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Джиллиан Андерсон променяла «Секретные материалы» на «НЛО»

Сегодня, 14:04

У актрисы наблюдается неимоверная тяга к неземным цивилизациям. И на этот раз она решила не изменять своим вкусам.

Известная актриса Джиллиан Андерсон шокировала фанатов уфологии – она больше не будет сниматься в полюбившемся многим сериале. Она променяла «Секретные материалы» на «НЛО». Именно так называется новая лента, в которой актриса будет играть роль профессора.

Как сообщают инсайдеры, в прокате данный фильм ждать не стоит. Он появится на просторах интернета и на съемных носителях. В сети уже есть трейлер данной работы и он уже успел получить много восторженных отзывов от любителей фантастики.

Андерсон сыграет в фильме профессора колледжа, студент которого помешан на летающих тарелках и всяческим образом пытается их найти. История парня начинается с его детства, где он увидел НЛО и теперь не теряет надежды найти внеземные расы. Такое поведение студента колледжа привлекло внимание спецслужб. Вместе с Андресон будут играть и другие известные актеры, такие как Дэвид Стрэтэйрн, Алекс Шарп , Элла Пернелл. Выход картины планируется на начало осени 2018 года.

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