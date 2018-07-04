Режиссер «Игры престолов» снимет приквел «Клан Сопрано»

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Алан Тейлор займет кресло режиссера полнометражного фильма-приквела мегакультовой криминальной саги «Клан Сопрано». Действие сериала будет происходить в Ньюарке в 1960-е годы.

Это было время, когда в Нью-Джерси резко начало увеличиваться афроамериканское население, что привело к вооруженным конфликтам с итальянцами. Авторы картины задумали сделать главными действующими лицами картины отеца и мать главного героя сериала Тони Сопрано.

Речь в фильме пойдет также о его дяде Джуниоре. «Клан Сопрано»- это история Тони Сопрано с Джеймсом Гандольфини в главной роли. Повседневная жизнь современного Крестного отца – босса северного Нью-Джерси.

В фильме зритель увидел совсем новый взгляд на организованную преступность, семью и проблемы итальяно-американского сообщества в США. Мысли Тони - стремительны, действия - решительны, а юмор - черен. Проект стал чрезвычайно популярным как среди критиков, так и среди зрителей.

«Клан Сопрано» получил 21 телевизионную премию «Эмми». Пять раз становился лауреатом премии «Золотой глобус». Он считается одним из лучших телевизионных сериалов. Создатель оригинального сериала Дэвид Чейз станет продюсером и одним из авторов сценария фильма, в котором раскрываются предшествовавшие события, ранее выпущенного телепроекта «Клан Сопрано».

Тейлор — известный телевизионный режиссер, который снимет приквел, работал над сериалами «Секс в большом городе», «Игра престолов», «Рим», снимал девять эпизодов «Клана Сопрано».

Сериал шел с 1999 по 2007 год. "Соратниками" по сериалу Джеймса Гандольфини, ушедшего из жизни в 2013 году в возрасте 51 года, вспоминают его, как мягкого и любящего человека, который с уважением относился ко всем людям, не зависимо от их должности и положения. Как поклонники актера и фанаты культового сериала отнесутся к тому, что этот фильм снимают без их любимца, покажет время.