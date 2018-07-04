VistaNews.ru


Скончался известный оператор Робби Мюллер

Сегодня, 20:47

Мужчина с 2004 года не дарил миру своих кинокартин, а между тем, карьера в кино у него началась еще в далеком 1968 году с «Падение Лены Христ».

Произошла огромная потеря для киноискусства середины ХХ – начала ХХI столетия - сегодня, 4 июня, скончался известный оператор из Нидерланд Робби Мюллер. Смерть застала его в собственном доме в Амстердаме. У Мюллера обнаружили тяжелейшую болезнь, которая и сподвигла его оставить любимое дело и бороться с ней. К сожалению, диагноз неизвестен в массах, но похоже это, скорее, на рак или же злокачественную опухоль – болезнь у него была долгие годы и все же победила его. Оператору были 79 лет.

За свою кинокарьеру он успел получить несколько побед: в 98-м в тандеме с американским режиссером Джоном Джармушем получили премию «Camerimage» как лучший дуэт независимого кино, через 9 лет, в 2007 удостоился «Золотого тельца» за большой вклад в культуру. Также был одним из членов жюри в 1988 году на Каннском фестивале.

В его фильмографии десятки фильмов, но самыми узнаваемыми все же являются «Мертвец», «Пес-призрак», «Рассекая волны», «Кофе и сигареты» и многие другие.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В США скончался основатель фестиваля искусств Burning Man

В Волгограде умер известный журналист Игорь Решетов

Певец Робби Уильямс дважды становился свидетелем появления НЛО

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем