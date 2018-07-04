Скончался известный оператор Робби Мюллер

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Мужчина с 2004 года не дарил миру своих кинокартин, а между тем, карьера в кино у него началась еще в далеком 1968 году с «Падение Лены Христ».

Произошла огромная потеря для киноискусства середины ХХ – начала ХХI столетия - сегодня, 4 июня, скончался известный оператор из Нидерланд Робби Мюллер. Смерть застала его в собственном доме в Амстердаме. У Мюллера обнаружили тяжелейшую болезнь, которая и сподвигла его оставить любимое дело и бороться с ней. К сожалению, диагноз неизвестен в массах, но похоже это, скорее, на рак или же злокачественную опухоль – болезнь у него была долгие годы и все же победила его. Оператору были 79 лет.

За свою кинокарьеру он успел получить несколько побед: в 98-м в тандеме с американским режиссером Джоном Джармушем получили премию «Camerimage» как лучший дуэт независимого кино, через 9 лет, в 2007 удостоился «Золотого тельца» за большой вклад в культуру. Также был одним из членов жюри в 1988 году на Каннском фестивале.

В его фильмографии десятки фильмов, но самыми узнаваемыми все же являются «Мертвец», «Пес-призрак», «Рассекая волны», «Кофе и сигареты» и многие другие.