Критическая ошибка: Sony выложила в открытый доступ целый фильм

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Компания хотела опубликовать трейлер на YouTube, но выбрала другой файл.

Критическая ошибка произошла вчера, 3 июля, с новой лентой «Кали – убийца». Дело в том, что компания-создатель Sony Pictures по ошибке выложила в открытый доступ целый фильм вместо короткого трейлера. Примечательно, что опубликованная лента была отмечена как содержащая сцены для взрослых.

Спустя всего несколько часов после публикации Sony удалила фильм «Кали – убийца». Некоторые люди написали в комментариях, приняв ленту за трейлер, что последний сильно затянут.

Есть также и теории о том, что публикация новинки была намеренным маркетинговым ходом компании, который всё же не создал ожидаемый резонанс.

Стоит отметить, что пробыв в открытом доступе несколько часов, «Кали – убийца» начинает распространяться по интернету. Дело в том, что за это время его уже успели скачать многие пользователи, понявши ошибку Sony.

Официально же новинка должная выйти 31 августа в США на DVD. В сюжете рассказывается история наёмного убийцы, который взял последнее «задание» перед тем, как отойти от дел.