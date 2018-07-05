Актриса Кошкина вновь выставила грудь на показ

Сегодня, 06:45

У девушки действительно есть чем похвастаться: эффектная внешность, красивые худые ноги и, конечно, главная гордость – привлекательная грудь.

Яна Кошкина обожает светские тусовки, сама не вылезает из телевизора и всегда к ней прикованы тысячи глаз. Девушка любит подчеркивать свои достоинства откровенными обтягивающими нарядами, фотографиями в них делится с поклонниками в социальных сетях, которые только и нахваливают красавицу.

Сегодня днем актриса поделилась откровенным фото в Instagram, где вновь выставила грудь на показ. Яна одета лишь в чулки, а грудь прикрыта руками. За 7 часов уже более 18 тысяч лайков и 136 комментариев – мужчины с огромным удовольствием делают ей комплименты, а некоторые женщины наоборот осуждают телеведущую за столь откровенные фото.

Яна Кошкина уже много лет в кино, однако настоящую известность ей принес сериал «ЧОП», в котором она играла роль работницы салона красоты Снежаны Кошкиной. Ранее девушке удавалось играть лишь роли второго плана. Сейчас – телеведущая программы «Короли фанеры» с Павлом Прилучным.

Пока сердце красавицы свободно, но она шутит, что ее мужчина – это кот по кличке Тарас.