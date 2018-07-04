VistaNews.ru


В Кемерово пройдет месяц «страшных» фильмов под открытым небом

Сегодня, 11:25

В Кемерово традиционно стартует июльский показ фильмов под открытым небом. В этом году он включает в себя картины в жанре ужасов, а завершит показ лента «Истерия».

Руководство «Кузбасскино» сообщило, что в июле традиционно каждую пятницу все желающие смогут в 22:00 смотреть фильмы под открытым небом. В показе будут принимать участие картины в жанре ужасов, а первую ленту зрители смогут увидеть уже 6 июля. Стоимость входных билетов составит 150 рублей.

Открывать такой фестиваль летнего кино будет картина «Дыши во мгле». Организаторы мероприятия рассказали, что 13 июля все желающие смогут посмотреть ленту «Незнакомцы: Жесткие игры», 20 июля – «Логово монстра», а завершит данное мероприятие лента «Истерия», которая выйдет на экран 27 июля.

Организаторы предусмотрели все возможные проблемы, которые могут возникнуть во время ночного просмотра картин. В случае холодной погоды, зрители смогут воспользоваться теплыми пледами, а в дождливую погоду все сеансы будут перенесены в закрытое помещение. Известно, что ежегодно такие ночные сеансы пользуются большим интересом у жителей Кемерово, которые потом рассказывают в сети о впечатлении, которое получили от просмотра. Месяц "страшных" фильмов под открытым небом начнётся уже совсем скоро.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль кино «Горький fest»

В Челябинске открылась поликлиника под открытым небом

Показ фильма «Время первых» пройдет под открытым небом во Владимире

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем