В Кемерово пройдет месяц «страшных» фильмов под открытым небом

Сегодня, 11:25

В Кемерово традиционно стартует июльский показ фильмов под открытым небом. В этом году он включает в себя картины в жанре ужасов, а завершит показ лента «Истерия».

Руководство «Кузбасскино» сообщило, что в июле традиционно каждую пятницу все желающие смогут в 22:00 смотреть фильмы под открытым небом. В показе будут принимать участие картины в жанре ужасов, а первую ленту зрители смогут увидеть уже 6 июля. Стоимость входных билетов составит 150 рублей.

Открывать такой фестиваль летнего кино будет картина «Дыши во мгле». Организаторы мероприятия рассказали, что 13 июля все желающие смогут посмотреть ленту «Незнакомцы: Жесткие игры», 20 июля – «Логово монстра», а завершит данное мероприятие лента «Истерия», которая выйдет на экран 27 июля.

Организаторы предусмотрели все возможные проблемы, которые могут возникнуть во время ночного просмотра картин. В случае холодной погоды, зрители смогут воспользоваться теплыми пледами, а в дождливую погоду все сеансы будут перенесены в закрытое помещение. Известно, что ежегодно такие ночные сеансы пользуются большим интересом у жителей Кемерово, которые потом рассказывают в сети о впечатлении, которое получили от просмотра. Месяц "страшных" фильмов под открытым небом начнётся уже совсем скоро.