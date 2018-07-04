Скарлетт Йохансон сыграет скандальную сутенершу 1970-х годов

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Джин Мари Гилл владела массажными салонами, лихо уклонялась от уплаты налогов и поставляла анаболики футболистам. Съемками займется режиссер Руперт Сандерс и компания New Regency.

Скарлетт Йохансон сыграет в главную героиню картины Rub Tug Джин Мари Гилл, известную скандальную сутенершу 1970-х годов. Съемки стартуют в феврале месяце 2019 года, на весь процесс планируют потратить 30 миллионов долларов, сценарий напишет Гэри Спинелли.

Джин Мари Гилл отличилась в криминальной истории США в 1970- годах. В Питтсбурге бизнесвумен владела массажными салонами, где работницы оказывали клиентам секс-услуги. Только в 1985 году ей предъявили обвинения и суд приговорил женщину к 13 годам тюрьмы, но ее решение закрыть салоны сократило срок до 3 лет. Джин Гилл скончалась в 2003 году в 72-летнем возрасте по естественным причинам, но ее фигура завораживает многих специалистов.