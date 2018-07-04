VistaNews.ru


Скарлетт Йохансон сыграет скандальную сутенершу 1970-х годов

Сегодня, 23:15

Джин Мари Гилл владела массажными салонами, лихо уклонялась от уплаты налогов и поставляла анаболики футболистам. Съемками займется режиссер Руперт Сандерс и компания New Regency.

Скарлетт Йохансон сыграет в главную героиню картины Rub Tug Джин Мари Гилл, известную скандальную сутенершу 1970-х годов. Съемки стартуют в феврале месяце 2019 года, на весь процесс планируют потратить 30 миллионов долларов, сценарий напишет Гэри Спинелли.

Джин Мари Гилл отличилась в криминальной истории США в 1970- годах. В Питтсбурге бизнесвумен владела массажными салонами, где работницы оказывали клиентам секс-услуги. Только в 1985 году ей предъявили обвинения и суд приговорил женщину к 13 годам тюрьмы, но ее решение закрыть салоны сократило срок до 3 лет. Джин Гилл скончалась в 2003 году в 72-летнем возрасте по естественным причинам, но ее фигура завораживает многих специалистов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Кристен Стюарт сыграет Джин Сиберг в политическом триллере «Против всех врагов»

Хакеры спрятали криптомайнер в фотографии Скарлет Йохансон

Николь Кидман снимется в новом сериале

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем