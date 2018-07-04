«Кина не будет»: «Российский Диснейленд» больше не партнер Союзмульфильма

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«Союзмультфильм» расторг соглашение, которое было подписано с ГК «Регионы». Парк развлечений «Остров мечты», владельцем которого является ГК, не сможет использовать персонажей, выпущенных под именем создателя мультфильмов.

«Кина не будет»: Союзмульфильм решил подвести итоги и пришел к выводу, что такое сотрудничество для компании не выгодно. Таким образом, «российский Диснейленд» больше не партнер Союзмульфильма. Данная информация уже не отображается на официальном сайте девелопера, хотя еще недавно персонажей киностудии планировали использовать в парке развлечений в Нагатинской пойме и «Союзмультфильм» числился в проекте ГК «Регионы».

Наталья Сигачева, директор киностудии заявила, что такое сотрудничество дискриминирует «Союзмультфильм» и условия контракта действительно не выгодно – всего 3% отчислений от продаж игрушек киностудии. При данном контракте «Союзмультфильм» не имел права сотрудничать с другими парками развлечений, в том числе контракт запрещал использовать ростовые куклы.

Юлианна Слащева, председатель правления киностудии, не исключает варианта, что сотрудничество с парком может восстановиться. Правда, на это раз на выгодных условиях.

Дарья Ларина, представитель ГК «Регионы» подтвердила разорвание соглашения и заявила, что в парке будет всего восемь тематических зон, о которых оговаривалось в договоре с киностудией. Часть из них, как добавила представитель, будет посвящена популярным российским сказкам, таким как «Маугли», «Буратино» и «Снежная королева».