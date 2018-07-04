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Стали известны подробности смерти «Шурочки» из «Служебного Романа»

Сегодня, 10:39

Смерть советской артистки была окутана тайной. После смерти матери, сын решил открыть общественности причину ее гибели.

Иван Миляев, сын Ивановой рассказал журналистам правду, благодаря которой и стали известны подробности смерти «Шурочки» из «Служебного Романа». Мама, по словам Ивана, болела остеомиелитом. При данном заболевании разрушаются костные ткани, а затем и все тело.

Звезда советского кино жила и боролась с болезнью около пяти лет. Иванова угодила в больницу после небольшого пореза на ноге - он в буквальном смысле довел ее до реанимации. Рана на ноге начала гноиться и здоровье актрисы не выдержало - она поступила в отделение без сознания. Сын Ивановой отмечает, что в планах мамы было написание книги «Не унывай». Такая идея появилась у «Шурочки» за месяц до смерти.

Иван до последнего верил, что спасти маму все же возможно. Увы, чуда не произошло. Жизнь советской артистки полна печалями и горем, несмотря на оптимистические роли в кино. Ей пришлось перенести смерть младшего сына, умершего от последствий гриппа, а также смерть мужа, который скончался из-за проблем на сердце.

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