Ван Дамма обвиняют в гомофобии

Сегодня, 22:20

Шоу, в котором он неудачно «пошутил» на тему однополых отношений, уже получило более двадцати жалоб на этот эфир.

Жан-Клод Ван Дамма пригласили во французское шоу "On n'est pas couchе", где он и говорил множество противоречивых и двусмысленных фраз на тему гомосексуализма. Ван Дамм, как и большинство мужчин, считает, что любая женщина обязана рожать, также как и каждый мужчина работать. Госсекретарь по вопросам гендерного равенства, которая была но шоу, и решила узнать мнение звезды боевиков.

На что тот ответил: «Мужчины женятся, женщины женятся, собаки женятся. Все женятся и все разводятся» - Марлет Шьяппа была шокирована подобным сравнением и призвала актера задуматься, ведь они такие же, как и все, и их следует уважать. Жан-Клон постарался согласиться с девушкой, но не во всем – «Откуда тогда взяться детям?»

Теперь же Ван Дамма зрители обвиняют в гомофобии, хотя тот говорил, что у него есть друзья–гомосексуалисты.