Актриса Хаматова поделилась кадром с младшей дочкой Ией

Сегодня, 19:07

Девушка редко делится подробностями своей личной жизни. Если и обновляет свои социальные сети – только фотографиями со сцены и изредка балует подписчиков фото детей.

Чулпан Хаматова является востребованной актрисой и одним из основателей благотворительного фонда «Подари жизнь». Она совсем не любит выставлять публике приватную жизнь. Также она является мамой трех девочек: от Ивана Волкова – Арина (2002 год), от Алексея Дубинина – Ася (2003) и от Александра Шейна – Ия, который и является ее нынешним мужем.

Именно с младшей Ией актриса и поделилась кадром с отдыха в Армении. Подписчики только и успевают писать комплименты под фото: «Моделью будет, высокая!», «Такая взрослая уже», «Две красавицы».

К слову, Хаматову пригласили на главную роль в фильме «Доктор Лиза». Известно, что героиня и актриса имеют общие черты, поэтому картина должна выйти максимально искренней.