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Доля российского кино в прокате достигла рекордных 40%

Сегодня, 15:32

Показ отечественных фильмов в кинотеатрах уже посетили 42.4 миллиона зрителей, а кассовые сборы за 2018 год достигли 10,2 миллиарда рублей, превысив прошлогодний показатель на 57%.

Антон Малышев, исполнительный директор киноиндустрии Фонд кино поведал, что доля российского кино в прокате за первое полугодие 2018 года достигла рекордных 40%. В сравнении с таким же периодом минувшего года, премьеры фильмов отечественного производства посетили на 15,6 млн человек больше.

Данный рекордный показатель положительно отразился и на прибыли кинокомпаний. Совокупные сборы за 2017 год составили 44,3 млн долларов, из которых в первом полугодии сборы составили 6,5 млрд руб. В 2018 году уже собрано 10,2 млрд рублей.

Наибольшим успехом пользовались картины "Движение вверх", "Лед", "Тренер", "Три богатыря и принцесса Египта", "Я худею", "Елки новые", "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", "Скиф", "Чудо-юдо". На показ лишь десяти картин пришли 21 млн россиян, что составляет почти 20% от общего числа зрителей в кинотеатрах за прошедшие 6 месяцев.

Фонд кино - российская федеральная государственная некоммерческая организации, занимающаяся распространением кинокартин, видеофильмов и телевизионных передач. Организация ведет свою деятельность с 16 января 1995 года.

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