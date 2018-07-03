В Москве умер российский сценарист Андрей Можаев

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Отечественное документальное кино, литература и театр потеряли яркого представителя творца патриотического направления.

В Москве, не дожив менее, чем три месяца до своего 63-летия, умер российский сценарист Андрей Можаев. Творец всю жизнь, после окончания сценарного факультета ВГИКа посвятил себя кинематографической и литературной публицистике. Он преподавал в родном институте, одновременно снимая документальные ленты, которые, по словам кинокритиков, отличались пронзительной болью за судьбы отечества. Можаев объездил весь Советский Союз, а затем бывал во всех уголках России.

Сценарист и публицист стал автором таких лент, как «Булатный кузнец Вячеслав Басов», «Живут и работают на Амуре», «Наше военное детство», «Родовой камень». Многие фильмы Можаева были удостоены призов на престижных фестивалях. В том числе и ТЭФИ. Публицистическая проза Андрея Борисовича была посвящена, в основном, великим соотечественникам. В галерее образов запечатлены актеры, путешественники, поэты и писатели. Можаев умер после инсульта.