VistaNews.ru


Беларусь впервые за 14 лет выдвинет фильм на «Оскар»

Сегодня, 16:32

Картина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук уже пришлась по душе кинокритикам.

Впервые за последние 14 лет Беларусь выдвинет фильм на кинопремию «Оскар». Об этом стало известно на кинофоруме в Карловых Варах. Картина молодого белорусского режиссера Дарьи Жук будет номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Название ленты - «Хрусталь» (в международном прокате представлена как Crystal Swan). Последний раз Беларусь отправляла работу своих мастеров за океан в 2004 году. Тогда фильм «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко не получил высоких оценок.

Сюжет «Хрусталя» расскажет историю молодой девушки-диджея. Некоторые мотивы навеяны реальными жизненными ситуациями, которые приключились с самой Дарьей. Главная героиня мечтает уехать из Беларуси в США, в Чикаго. Несмотря на все усилия, она допускает ошибку при оформлении документов и отправляется на какое-то время в небольшой провинциальный городок, где люди далеки от тех взглядов, которые исповедует девушка. Съёмки ленты проходили при участии специалистов из Беларуси, России и США. Предварительно фильм получил высокие оценки от критиков.

Ранее мы писали, что студия Disney снимет фильм по сценарию Шамиля Агаева из Тюмени.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Кристофер Ламберт пожелал Андрею Звягинцеву победы на «Оскаре»

Аналитики из США назвали вероятных победителей премии «Оскар 2018»

Картина «Прочь» получила «Оскар» за самый оригинальный сценарий

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем