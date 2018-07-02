Беларусь впервые за 14 лет выдвинет фильм на «Оскар»

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Картина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук уже пришлась по душе кинокритикам.

Впервые за последние 14 лет Беларусь выдвинет фильм на кинопремию «Оскар». Об этом стало известно на кинофоруме в Карловых Варах. Картина молодого белорусского режиссера Дарьи Жук будет номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Название ленты - «Хрусталь» (в международном прокате представлена как Crystal Swan). Последний раз Беларусь отправляла работу своих мастеров за океан в 2004 году. Тогда фильм «Оккупация. Мистерии» Андрея Кудиненко не получил высоких оценок.

Сюжет «Хрусталя» расскажет историю молодой девушки-диджея. Некоторые мотивы навеяны реальными жизненными ситуациями, которые приключились с самой Дарьей. Главная героиня мечтает уехать из Беларуси в США, в Чикаго. Несмотря на все усилия, она допускает ошибку при оформлении документов и отправляется на какое-то время в небольшой провинциальный городок, где люди далеки от тех взглядов, которые исповедует девушка. Съёмки ленты проходили при участии специалистов из Беларуси, России и США. Предварительно фильм получил высокие оценки от критиков.

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