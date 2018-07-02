Вин Дизель начал тренировки для достойных съёмок в «Бладшот»

Сегодня, 10:05

Готовятся съёмки очередного фильма, в основу которого будут положены сюжеты популярных комиксов. Состав актёров «Бладшот» уже известен.

Одним из них станет Вин Дизель. Он уже начал активные тренировки для достойных съёмок в новой ленте «Бладшот».

Вин Дизель будет играть в «Бладшот» роль солдата, получившего в бою смертельное ранение. После этого он согласится на эксперимент рискованного характера.

Однако, секретные нанотехнологии помогут ему не только возвратиться к полноценной жизни. Его способности после исцеления станут сверхестественными.

Огромная физическая сила позволит персонажу стать настоящим суперсолдатом.

Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений для достойных съёмок, Вин Дизель разместил в своём аккаунте в Instagram фотографию из тренажёрного зала. Сопроводительная надпись гласит о том, что он считает, что это «здорово».

Известно об участии в фильме «Бладшот» Майкла Шина, Тоби Кеббела, которому предстоит роль антагониста, Йоуханнеса Хейкьюр Йоуханнессона, отметившегося в «Игре престолов», и других.

Снимать «Бладшот» станет Дэйв Уилсон. Для него эта лента – режиссёрский дебют.

До начала съёмок «Бладшот» остался один месяц. Дата премьеры ещё не анонсирована. Эксперты полагают, фильм выйдет на большой экран не раньше 2020 года.