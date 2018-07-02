Опубликованы тизер и ролик о съемках второго сезона "Мистера Мерседеса"

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События разворачиваются через некоторое время после задержания юного маньяка Брейди Хартсфилда, который после попытки устроить очередную кровавую бойню впал в кому.

В сети опубликованы тизер и ролик о съемках второго сезона сериала "Мистер Мерседес", в основу которого легла популярная трилогия писателя Стивена Кинга. Картина продолжит историю взаимоотношений детектива Билла Ходжеса и юного маньяка Брейди Хартсфилда, прозванного «Мистером Мерседесом».

События будут разворачиваться через некоторое время после того, как коп задержал «Мистера Мерседеса» и поместил его в психушку. Однако даже строгий режим и постоянный надзор сотрудников лечебного учреждения не смогли остановить маньяка - работники психушки, которые следили за Брейди, трагически погибают, что наталкивает на различные предположения Ходжеса, который до этого успешно трудился в своем частном детективном агентстве.

На экраны второй сезон выйдет 22 августа. Триллер будет включать 10 серий.