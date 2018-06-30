Джим Керри сыграет гениального злодея в экранизации по мотивам Sonic the Hedgehog

Сегодня, 12:19

После ряда неудачных киноролей Джиму Керри предоставлена возможность проявить себя в новом фильме от студии Парамаунт. Этот ожидаемый блокбастер будет снят по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog.

Керри сыграет роль злодея, ученого с зашкаливающим IQ в 300 единиц, доктора Эггмана, антагониста главного героя - ежа Соника. Партнерами голливудской кинозвезды по съемочной площадке станут Джеймс Марсден и Тика Самптер. Любопытно, что режиссером новой экранизации станет Джефф Фаулер, до этого не работавший в полноформатном кино, но зато получивший Оскар за анимационный триллер «Головорез». Этот фильм станет смесью компьютерных «мультяшных» героев и игрой «живых» актеров.

Кинокритики считают, что для Джима Керри эта работа может стать долгожданным прорывом после нескольких подряд блеклых киноролей. Ведь после триумфального успеха «Маски» с участием Керри, ему так и не удалось вернуться на вершину голливудского Олимпа.