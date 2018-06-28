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В сериале США объяснили загадочную историю на перевале Дятлова маньяком

Сегодня, 14:11

Герои «Мыслить как преступник» озвучили неожиданную причину гибели туристов в горах Северного Урала в 1959 году.

В сериале США объяснили загадочную историю на перевале Дятлова. Главные герои обсудили возможность нападения на группу туристов в 21 серии 13 сезона. Объяснить смерти людей решили неизвестным маньяком. Эта версия основана на главной идее телесериала – определить психотип преступника и уличить его в совершении проступка. В 13 серии решили познакомить зрителей со случаем маньяка, который расправлялся со своими жертвами, используя дрель.

Главной причиной стала «мизофония» (ненависть к звукам). Далее сюжет развивается вокруг людей, которые слышат «гул» - феномен необъяснимых низкочастотных звуков. Уфологи подмечают, что туристы стали жертвами гуманоидов. Такую версию сообщают скептики, которые неоднократно изучали дело группы Дятлова. Известно, что экспедиция направлялась на Полярный Урал на высоту 1 тыс. 79 м.

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