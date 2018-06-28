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На Pornhub глухие смогут смотреть порно

Сегодня, 13:43

Известный порнографический сайт Pornhub позаботился и о людях с ограниченными возможностями, и выпустит фильмы эротического содержания с субтитрами.

Специальные субтитры предназначены для того, чтобы глухие тоже смогли смотреть порно. Таким образом, порнографический сайт планирует расширить аудиторию и количество просмотров видеороликов. С помощью титров можно будет распознать эмоции актеров. Такие видео будут помечены специальным значком "С".

Pornhub не исключает, что в ближайшем будущем они смогут выпустить несколько видеороликов и для людей со слабым зрением.

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