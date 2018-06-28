Сегодня, 11:00

На Международном фестивале бизнеса в Ливерпуле он узнал современные тенденции от выступающих спикеров.

Тимур Бекмамбетов назвал десктоп-кино будущим кинематографа после выступления нескольких спикеров на бизнес-фестивале в Ливерпуле. Российский режиссер не смог не прокомментировать услышанное и подметил один очень важный нюанс. Оказалось, что в данный момент развития прогресса и влияния технологий на жизнь. Важно не забывать о том что гаджеты поглотили нашу жизнь целиком и полностью, а люди уже в некотором роде зависят от наноразрабаток.

Режиссёр считает, что в данный момент на экранах телефонов и компьютеров происходят самые важные события в жизни людей. Спикеры на фестивале также оценивают поведение людей и роль смарттехники в жизни современного человека. Тимур Бекмамбетов считает, что будущее кинематографа будет тесно связано с форматом десктоп-кино.