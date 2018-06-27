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Опубликовано фото со съемок нового фильма Тарантино с ДиКаприо и Питтом

Сегодня, 20:54

На странице ДиКаприо в соцсети опубликован первый кадр нового триллера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На фото актер в компании с Брэдом Питтом.

Это девятый фильм Тарантино. О том, что ДиКаприо и Питт сыграют в обном фильме, стало известно весной. Актеры играют роли Клиффа Бута (Питт) и Рика Далтона (ДиКаприо, главный герой фильма). Картина расскажет о телевизионном актере Далтоне, который после успеха в вестерн-шоу в конце 60-х вместе со своим дублером Бутом пытается пробиться в голливудскую киноиндустрию.

История разворачивается в связи с событиями, связанными с сектой Чарльза Мэнсона. Члены так называемой «семьи» Мэнсона убивают супругу режиссера Романа Полански, соседку Далтона.

Питт и ДиКаприо раньше уже снимались в фильмах Тарантино: первый – в «Бесславных ублюдках», а второй – в вестерне «Джанго освобожденный».

В фильме снимаются также такие звезды, как Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел и другие.

Режиссер заявил, что работал над сценарием этого фильма пять лет. История, показанная в картине, в какой-то степени автобиографичная, и непосредственно касается самого Тарантино, он показывает атмосферу Голливуда 1969 года прошлого столетия, которую прочувствовал сам, так как почти всю свою жизнь провел в округе Лос-Анджелес.

Премьера фильма состоится 9 августа 2019 года.

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