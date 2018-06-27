Сегодня, 20:37

Как сообщил Кевин Файги, в их фильмах уже есть, как минимум, один герой с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В скором времени Marvel представит ЛГБТ–героя, как сообщил Файги. Фанаты в замешательстве: во-первых все начали гадать, кто же именно, а во-вторых, кого ждать и когда.

Известнейшая кинолента всегда идет в ногу с тенденциями общества. Проблема ущемления темнокожих – в новом фильме «Черная пантера» центральные герои – афроамериканцы. А тема однополых отношений является одной из главных в современном мире. В 2019 ожидается в кинотеатрах «Капитан Марвел», где главный герой – девушка. Возможно, блокбастер предстоит еще внимательней смотреть, вдруг именно в нем окажется новый герой–гомосексуалист.

Внимательные зрители, отгадывающие первого ЛГБТ–героя, уверены в Тессе Томсон. Актриса играла в «Тор: Рагнарёк» и в сцене, когда та выходит из комнаты валькирии, похоже на намек однополых отношений.