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Брэд Питт выбрал Марго Робби новой целью для отношений

Сегодня, 06:45

Кинозвезда современных блокбастеров Брэд Питт не успел оправиться после неудавшегося романа как уже выбрал новую цель для отношений. На днях стало известно, что на этот раз объектом увлечения Питта стала его молодая коллега Марго Робби. Уже во второй раз он пытается добиться благосклонного расположения молодой девушки, которая снимается вместе с ним в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Актер уже долгое время желает завязать отношения с Марго, но до сих пор не предпринимал никаких активных действий. Проблемой для него может стать замужество девушки и любящий ее супруг, но судя по действиям, Брэд не волнуется об этом. Вовремя съемок фильма Бредд оказывает частые и неоднозначные знаки внимания Марго, кажется, между ними появляется необъяснимая "химия любви". Как утверждает анонимный комментатор: "Робби идеально подходит Брэду Питту и наделена всеми теми качествами, которые любит и ценит в девушках 54-летний актер.

Следует напомнить о прошлом Брэда Питта. Прошлой его женой была знаменитая Анджелина Джоли, однако в жизни нестареющего актера было множество других женщин.

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