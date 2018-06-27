Кукла Чаки появится в новом сериале «Детские игры»

Сегодня, 02:30

Авторы проекта намерены вернуть былую популярность культовому персонажу.

Кукла Чаки вернётся на экраны уже в скором времени. Игрушка-убийца появится в новом сериале «Детские игры». Сюжет данной истории пока не раскрывается, однако известно, что культовому персонажу в нём отведена центральная роль. Авторы проекта утверждают, что намерены вернуть былую популярность Куклы Чаки. Как известно, она присутствовала в семи фильмах франшизы. При этом последние картины с участием данного мистического героя не пользовались большой популярностью среди зрителей. Первый сезон «Детских игр» состоит из восьми серий. По ходу выхода эпизодов и их рейтинга на ТВ создатели решат, снимать ли продолжение проекта. Авторы не скрывают, что возлагают большие надежды на сериал.

Ранее мы писали, что Netflex снимет фильм об Евровидении. Пока сюжет и подробности съёмок не раскрываются. Известно лишь, что главную роль в картине исполнит известный американский комик.