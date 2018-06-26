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Джигарханян рассказал об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 15:40

Элина Мазур, бывшая подруга пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, шокировала сообщением, что Армен Джигарханян женился на самом деле из жалости и чувства благодарности.

Мазур сказала, что Армен Борисович как-то рассказал ей, что часто задумывался, чем отблагодарить Виталину. Преданная, милая, старательная девушка, всегда находится рядом, старается помочь во всем. Ей почти 40 лет, замужем не была, и решение мэтр нашел радикальное – жениться на ней. «Когда меня не станет, она легко устроит свою судьбу – на вдове Джигарханяна-то точно кто-то да женится!» - сказал Джигарханян вроде бы в шутку. Но, как мы знаем, в каждой шутке есть доля правды, тем более Эллина Мазур утверждает, что Армен Борисович говорил это серьезным тоном, уж глаза его точно не смеялись.

Мазур говорит, что романтических отношений между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской не было и в помине, и что пианистка сама все испортила: дала бы дожить великому актеру в атмосфере любви и обожания, в итоге все бы досталось ей. Сейчас же артист считает, что Виталина его обворовывает и обманывает, поэтому подал на развод с ней.

Ранее Элина Мазур рассказала о тяжелом состоянии экс-супруги Джигарханяна.

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