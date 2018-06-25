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Камбербэтч шокировал поклонников своей лысиной

Сегодня, 21:47

Актеру пришлось избавиться от своей роскошной шевелюры, чтобы стать похожим на Доминика Каммингса.

Бенедикт Камбербэтч шокировал поклонников своей лысиной, которой засветил на фото со съемочного процесса. Актеру пришлось пойти на такие жертвы и сменить стиль, чтобы исполнить одну из главных ролей в фильме «Brexit». Британский актер перевоплотится в Доминика Каммингса, который стал одним из скандальных участников референдума.

Отметим, что Камбербэтч придерживается активной политической позиции. Он был одним из первых трехсот деятелей искусства, кто поставил подпись в письме против выхода Великобритании из ЕС.

Телевизионный фильм был первоначально анонсирован в прошлом месяце, поскольку росли споры из-за политического воздействия.

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