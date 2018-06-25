Мультфильм дочки Бекмамбетова получил приз на Шанхайском кинофестивале

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Девушка создала короткометражный мульт, который по всей очевидности полюбился публике.

Мультфильм «Чик – Чирик» дочки Тимура Бекмамбетова, Жанны, получил первый приз на Шанхайском кинофестивале. Как позже рассказала девушка, идея эта была давно, однако ничего не получалось. Она решилась обратиться к студиям отца «Bazelevs» и Александра Горохова CGF.

Мульт рассказывает об истории девочки и воробья, который в детстве с ней играл, а когда она выросла, уже оберегал ее. Девушка - режиссер призналась, что для нее эта победа очень много значит, ведь это показывает, что ее полюбили и о ней узнает весь мир. Конкуренция и вправду была приличной: свыше 50-ти стран-участниц и более 1300 фильмов. Получила команда «Чик-Чика» свою золотую награду вчера, 24 июня.