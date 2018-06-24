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Бластер Хана Соло ушел с молотка за 550 тысяч долларов

Сегодня, 18:32

Харрисон Форд играл героя Хана Соло, бластер которого недавно выставили на аукцион. Это «звездное оружие» было одобрено самим Джорджом Лукасом.

В доме Julien's Auctions решили провести торги, где был выставлен лот. В Лас-Вегасе бластер Хана Соло ушел с молотка за 550 тысяч долларов. Мало того, новому обладателю предназначалась не только копия «Возвращение джедая», но и документы со съемок данного фильма. Как оказалось, «оружие» изготовил Джеймс Шоппе. Его производство было выполнено вручную, из настоящего дерева и покрашено в черный цвет. Из кадров фильма заметно, что ЕС-17 использовали разведчики, подчиняющиеся императору.

 

Ранее, в президентских выборах в Украине участвовал Дарт Вейдер, персонаж «Звездных войн». Пользователи интернета до сих пор рассуждают о том, какой могла быть страна при его управлении.

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