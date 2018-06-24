В Алтайском крае сняли фильм о староверах

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Документальное кино «Старообрядцы» повествует о жизни и ценностях данной религиозной общины. Его покажут по федеральному каналу 24 июня.

В Алтайском крае староверы и их общины живут на окраине небольших сёл в уединении. Чтобы собрать о них информацию, у создателей ленты ушло пять месяцев. За это время они познакомились с жизненным укладом общины, с их мировоззрением и ценностями. В итоге авторы сняли о староверах целый фильм.

Автор заявляет, что староверы стараются жить по ряду установленных правил, но при этом считают себя свободными. Он постарался показать их мир через семьи, отношение друг к другу, детям, женщинам и родителям.